Non solo Juric, anche Lina Souloukou sbarca in Premier League: i dettagli

ROMA - Dopo Ivan Juric (ora allenatore del Southampton) anche Lina Souloukou sbarca in Premier League. L'ex Ceo della Roma ricoprirà ora lo stesso ruolo nel Nottingham Forest. Il club inglese ha annunciato sul suo portale "la nomina di Lina Souloukou a nuovo CEO, con decorrenza dal 5 gennaio 2025", spiegando poi come l'ex dirigente giallorossa "supervisionerà lo sviluppo strategico del Forest, guidando la visione a lungo termine del club per il successo in Premier League e nelle competizioni europee. Con un solido background legale, Souloukou porta con sé una comprensione eccezionale del panorama calcistico globale e una significativa competenza operativa. Ha ricoperto una posizione influente in rappresentanza dell'Olympiacos e dell'As Roma nel consiglio dell'European Club Association (Eca), sostenendo la diversità nella leadership del gioco europeo, ed è stata determinante nella crescita e nel successo dei club in cui ha prestato servizio durante la sua carriera".