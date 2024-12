United, flop in Premier e… nell’igiene: escrementi di topo a Old Trafford

In casa Manchester United non è solo l'annata sul campo da gioco a preoccupare. Prima Ten Hag, ora Amorim, ma per i Red Devils è una delle stagioni peggiori in Premier e i problemi sono davvero tanti. L'ultimo ad essere emerso è quello che riguarda la casa dello United: Old Trafford è infestato dai topi. Un'ispezione della sorveglianza sanitaria inglese ha trovato tracce del roditore nelle aree del piano principale dello stadio, il che certifica il forte calo del livello di igiene della struttura. L'ispezione ha individuato tracce dell'animale anche nelle suite aziendali e anche in un chiosco di cibo situato all'ingresso principale. Secondo il quotidiano inglese "Daily Mail", l'infestazione è stata responsabile del declino recente dello stadio passato da quattro a due stelle per quanto riguarda l'igiene alimentare.

Old Trafford infestato dai topi

Il sospetto principale è che la comparsa degli animali sia dovuta alla posizione dell'Old Trafford, che si trova tra una linea ferroviaria e un ampio canale. Senza contare che il freddo dell’inverno europeo porta gli animali a fuggire dalle aree aperte e a cercare riparo. Il club ha attivato la disinfestazione e sta attuando misure strutturali per risolvere il problema il più rapidamente possibile. A novembre, durante la partita di Europa League del Manchester United contro il Bodo Glimt, un topo è stato avvistato in campo, mentre un altro è stato trovato morto sotto un sedile in tribuna. Il prossimo appuntamento nell'agenda dell'Old Trafford sarà Manchester United-Newcastle. il 30 dicembre prossimo in Premier League, ma il club non si è ancora espresso sulle misure da adottare a causa dell'infestazione. Insomma un altro grande problema in una stagione complicata per i Red Devils.