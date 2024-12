Guardiola, pugno duro a Natale: le crisi di Manchester e Pep fa la sua scelta

Le due anime di Manchester , quella rossa e quella blu, non sono mai state così unite come in quest’ultimo periodo. Per carità, non parliamo di improbabili gemellaggi e nemmeno di una temporanea deposizione dell’ascia di guerra. La rivalità resta tale, e questo di certo non cambierà. Ciò che curiosamente accomuna il City lo United sono invece le difficoltà che entrambe stanno affrontando in questa stagione: due squadre unite sotto il segno di una crisi che al momento sta facendo traballare il primato di Manchester come capitale assoluta del calcio di Sua maestà. E se da una parte, quella storicamente più vincente, la crisi è diventata una condizione cronicizzata, dall’altra, invece, essa rappresenta un’assoluta novità dopo un decennio di dominio pressoché incontrastato.

Dove nasce la crisi del Manchester United...

Insomma, per quanto momentaneamente assimilabili, le due situazioni sono comunque molto diverse. Il Man United, infatti, è un malato cronico che continua a non rispondere ad alcuna cura. Negli undici anni successivi alla fine del Regno quasi trentennale di Sir Alex Ferguson ne sono state provate tante. Eppure, fra pochi alti e tantissimi bassi, ogni tentativo è risultato vano. L’ultimo in ordine di tempo, quello messo in moto poco più di un mese fa e affidato al dottor Ruben Amorim, sta già affrontando la prima tempesta. Domenica, in casa contro il sorprendente Bournemouth, i Red Devils hanno subito la quarta sconfitta in 9 gare giocate con il tecnico portoghese alla guida. Un umiliante 3-0 che conferma come l’immediato cambio di marcia che in tanti si aspettavano con l’arrivo dell’ex Sporting Lisbona - primo fra tutti Jim Ratcliffe, il nuovo comproprietario del club - non si sia concretizzato. Il che di fatto ribadisce un concetto che dovrebbe essere ormai chiaro a tutti: i problemi che affliggono i Diavoli Rossi non sono risolvibili semplicemente con il cambio della guida tecnica. Anche perché con Amorim siamo ormai arrivati all’ottavo tentativo in 11 anni. Sette allenatori prima di lui, (senza contare gli interim), accomunati dal medesimo destino: il fallimento.

È dunque chiaro che l’accento debba essere necessariamente posto su altre questioni: come, per esempio, l’incapacità reiterata di costruire rose vincenti, nonostante dall’addio di Ferguson il club abbia investito sul mercato oltre 2 miliardi di euro. Su Amorim, però, un giudizio vero su lo si potrà dare solo a partire dalla prossima stagione, (a gennaio qualcosa succederà, ma non si prevedono rivoluzioni), quando attraverso il mercato il club cercherà di mettere a disposizione del tecnico calciatori più adatti al suo modo di giocare. Le epurazioni, però, sono già iniziate, con il portoghese che ha ricevuto carta bianca dal club: il primo a farne le spese è stato Rashford, finito immediatamente ai margini della rosa. E di nomi a rischio, anche illustri, ve ne sono tanti.