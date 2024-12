United, per il nuovo Old Trafford il patron Ratcliffe pensa a Musk e Bezos soci

Sir Jim Ratcliffe, il nuovo proprietario del Manchester United, starebbe pensando di contattare i due magnati Elon Musk e Jeff Bezos per ottenere finanziamenti per il suo progetto di ristrutturare il mitico Old Trafford e creare una sorta di 'Wembley del Nord'. Lo scrive 'The Athletic', secondo cui l'Old Trafford è uno degli stadi più iconici al mondo eppure è in uno stato di decadimento e necessita di riparazioni e ristrutturazioni. Ma come sarà e come verrà finanziato rimane poco chiaro. La prospettiva di spianare il terreno, ricostruire segmenti e mantenerne altri come parte di un museo sono tutti concetti rilanciati.