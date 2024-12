Haaland e il profondo rosso City: Pickford lo irride e lui sbaglia

Il Manchester City impatta contro Pickford e anche nel Boxing Day di Premier League non ritrova la vittoria. Il portiere dell'Everton ha neutralizzato un rigore calciato da Erling Haaland quando la partita era sul punteggio di 1-1, permettendo ai Toffees di strappare un punto in casa dei Citizens. Non solo, negli attimi precedenti al tentativo dagli undici metri, l'estremo difensore inglese si è anche preso gioco del norvegese, con una linguaccia e smorfie di scherno. Un espediente psicologico che, a quanto pare, ha avuto i suoi effetti causando il secondo errore dal dischetto in questa stagione per l'attaccante degli Sky Blues.