Fabianski, paura in Southampton-West Ham: il portiere fuori in barella

Brutto scontro tra Fabianski e Wood in Southampton-West Ham in Premier League . Otto minuti di paura e fiato sospeso al St. Mary's Stadium perché l'estremo difensore dei londinesi è rimasto a terra e ha dovuto ricevere le cure del caso dallo staff medico. Il polacco è poi uscito in barella tra gli appalusi di tutto lo stadio. Ma cos'è successo di preciso?

È successo tutto a dieci minuti dal termine della prima frazione. In un calcio d'angolo a favore dei padroni di casa, Fabianski, è uscito per cercare di intercettare il pallone e si è scontrato con Wood, difensore del Southampton . Una gomitata involontaria da parte del centrale sul volto dell'estremo difensore che è rimasto a terra.

Immediati i soccorsi in campo da parte dello staff medico per capire la situazione e, dopo 7-8', il polacco è stato trasportato fuori in barella a seguito di una ferita importante al volto. Bellissimo anche il gesto di Ramsdale, portiere avversario, che si è fatto tutto il campo per andare a sincerarsi delle condizioni del collega. Il gioco è poi ripresa e il primo tempo ha visto anche 10' di recupero.