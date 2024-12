Chelsea beffato dal Fulham, Emery crolla contro il Newcastle, Tottenham ko

È un ko desolante quello rimediato dal Chelsea nel giorno del boxing day. A Stamford Bridge, gli uomini di Enzo Maresca escono sconfitti dal derby con i vicini di casa del Fulham - gli impianti delle due squadre distano circa 1 miglio - che ribaltano lo svantaggio nel finale compromettendo così la rincorsa al 1º posto dei Blues. I padroni di casa passano in vantaggio nel 1º tempo con Palmer , ma la formazione di Silva si aggiudica il match grazie alle reti di Wilson e Muniz nel finale, con la benedizione inoltre del Liverpool che alle ore 21 scenderà in campo contro il Leicester . I Reds - reduci dal successo travolgente sul Tottenham per 6-3 - devono recuperare la stracittadina con l'Everton. L'agenda di Maresca ha ora in programma le sfide esterne contro Ipswich e Crystal Palace.

Palmer show, ma il Fulham la ribalta

Avvio di gara equilibrato, con il Fulham che costringe i padroni di casa a difendere gli spazi in più occasioni. Ma a sbloccare le marcature ci pensa Palmer al 15', che dopo avere seminato il panico nell'area ospite si ritaglia lo spazio per liberare il tiro che vale il 12º gol in campionato. Il Chelsea alza allora i ritimi e si lancia a caccia del raddoppio, e alla mezz'ora di gioco Jackson manca di poco il tap-in sul colpo di testa di Cucurella respinto da Leno. Nella ripresa, la formazione di Silva prova a pareggiare i conti con Robinson, ma Sanchez gli sbarra la strada. Nel finale, Wilson riceve di testa l'assist di Castagne e gela Stamford Bridge. I Blues provano a ritrovare il vantaggio, ma al 95', Muniz finalizza l'azione che decide la partita.

Il Nottingham vince ancora. Spurs a picco

Non intende fermarsi il Nottingham Forest, che conquisra la 4ª vittoria consecutiva e si accomoda al 3º posto in classifica. Gli uomini di Nuno Espirito Santo - ingaggiato il 23 dicembre dello scorso anno con l'incarico di conquistare la salvezza - si aggiudicano la sfida interna con il Tottenham, imponendosi con il risultato di 1-0: Elanga (28'). La classifica riporta ora 34 punti e un vantaggio di una lunghezza sull'Arsenal, che il 27 dicembre ospiterà l'Ipswich Town. Per gli Spurs è invece il 2º ko consecutivo dopo il crollo casalingo con il Liverpool (che riceverà nuovamente l'8 gennaio in Carabao Cup): la formazione di Postecoglou resta così ferma a quota 23 punti.

Il Newcastle sorpassa il City

Bene anche il Newcastle, che centra il 3º successo consecutivo salendo così al 5º posto. Gli uomini di Howe superano infatti l'Aston Villa di Emery - rimasto in 10 dopo 32 minuti per l'espulsione di Duran - con il finale di 3-0 firmato Gordon (2'), Isak (59') e Joelinton (91'). La prossima giornarta, Tonali e compagni, che sorpassano inoltre il Manchester City, affronteranno in trasferta il Manchester United nell'incontro in programma il 30 dicembre. Poi, l'uscita successiva con il Tottenham e il turno di Carabao Cup contro l'Arsenal. Termina invece con un pareggio a reti inviolate la sfida tra Bournemouth e Crystal Palace. Non si rialza il Southampton di Juric, che alla sua prima gara in Premier League cade contro il West Ham: 1-0. L'incontro ha visto inoltre il brutto infortunio del portiere Fabianski, costretto a lasciare il campo in barella.