Lo United affonda con i Wolves: Bruno Fernandes espulso, Amorim 14° in Premier!

WOLVERHAMPTON (Inghilterra) - La cura Amorim sembra non funzionare in casa United e anche sulla sponda rossa di Manchester è crisi senza fine. Il boxing day non sorride ai Red Devils che vanno ko contro il Wolverhampton, complicando ulteriormente il proprio cammino in Premier League dopo 18 giornate. L'addio a Ten Hag e l'arrivo del tecnico ex Sporting non stanno portando i risultati sperati e, tolto il successo nel derby contro un City in difficoltà, per il Manchester United è 14esimo posto a quota 22 punti. Sorridono i Wolves che salgono a quota 15, uscendo dalle acque torbide e riducendo il distacco proprio sui rivali di giornata.

Ko United, Zirkzee entra al 79'

Partenza sprint per i padroni di casa con Onana chiamato a respingere i tentativi di Guedes prima e Strand Larsen poi. Dalot prova a suonare la carica per i suoi, ma Jose Sa è strepitoso a negargli la gioia del gol. Nella ripresa gli episodi che cambiano il corso della partita. Al 47' Bruno Fernandes commmette un'ingenuità e si becca il secondo giallo che lascia i Red Devils in 10 uomini. Al 57' è invece l'ex portiere dell'Inter a diventare protagonista in negativo: corner di Cunha che si infila direttamente in rete sul secondo palo, Onana prova a protestare per un fallo subito, ma per il direttore di gara e il var non c'è nulla. Trovato il vantaggio diventa tutto più facile per gli uomini di Vitor Pereira, Amorim gioca anche la carta Zirkzee al 79' ma l'ex Bologna non riesce ad incidere sul match. Al 98' c'è spazio per il raddoppio con Hwang che realizza il 2-0 che al triplice fischio fa esplodere il Molineux per i preziosi tre punti.