Liverpool, rimonta show nel Boxing Day: tris al Leicester, Salah brilla, Slot in fuga

Vince ancora il Liverpool, che dopo avere travolto il Tottenham nell'impegno di campionato precedente, si aggiudica la sfida interna contro il Leicester valida per la 18ª giornata di Premier League. Ad Anfield, gli uomini di Arne Slot si impongono con il finale di 3-1, recante le firme di Gakpo (45'+1'), Jones (49') e Salah (82'): a segno per gli ospiti Ayew (6'). Un risultato che consente ai Reds di consolidare il comando della classifica, con la complicità del Fulham che a Stamford Bridge ha sconfitto in rimonta il Chelsea di Enzo Maresca . Il divario con i Blues è ora di 7 punti , e può aumentare ancora considerato il derby con l'Everton da recuperare. L'agenda del Liverpool ha in programma le sfide di campionato contro West Ham e Manchester United - uscito sconfitto dalla trasferta contro il Wolverhampton - e a seguire il ritorno di Carabao Cup contro gli Spurs. Per Van Nistelrooy si tratta invece della 3ª sconfitta consecutiva dopo quelle contro Newcastle e Wanderers. La prossima giornata c'è il Manchester City, con un Guardiola sempre più impantanato nella crisi .

Il racconto della partita

Avvio di gara in salita per il Liverpool, che passa in svantaggio al 6' minuto di gioco, quando Mavididi serve Ayew che da centro area batte Alisson. I padroni di casa si lanciano allora a caccia del pareggio, sfiorando il gol al 24' con il colpo di testa di Robertson che si infrange sul palo. A firmare l'1-1 ci pensa allora Gakpo con un destro da fuori al primo minuto di recupero. Nella ripresa, non passa molto che i Reds passano in vantaggio con Jones, servito sotto porta da Salah. Al 67', l'attaccante olandese calcia forte in area trasformando un rigore in movimento, ma l'arbitro annulla il gol dopo aver rivisto l'episodio al Var e rilevato il fuorigioco di Nunez. Chiude allora i conti l'egiziano che dopo un gran controllo indovina un diagonale chirurgico che vale il definitivo 3-1.