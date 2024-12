L’Arsenal stende l’Ipswich: Arteta supera il Chelsea e insegue il Liverpool

LONDRA (Inghilterra) - Si chiude la 18ª giornata di Premier League con l'Arsenal che torna al successo dopo du pareggi consecutivi, supera il Chelsea e si mette da solo a caccia del Liverpool capolista (42 a 36 con una gara da recuperare per i Reds). Tra le mura dell'Emirates Stadium la squadra di Arteta piega per 1-0 l'Ipswich: al 23' accelerazione di Trossard sulla sinistra, palla in mezzo e Havertz non può sbagliare da sottoporta per quello che si rivelerà il gol partita.

Nell'altro incontro della serata pareggio a reti inviolate tra Brighton e Brentford con gli ospiti che si sono visti annullare dal Var il gol al 18' di Wissa.