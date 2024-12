Guardiola, la chiave del successo e la crisi City: "Non c'è niente da dire"

Non si arresta il "momento no" del Manchester City . Il pareggio con l'Everton nel Boxing Day ha cristallizzato una tendenza negativa per la quale, al momento, non sembra esserci soluzione . I Citizens sono attesi dalla trasferta sul campo del Leicester, un'altra occasione per tentare di ripartire. Ne ha parlato, nella conferenza stampa di vigilia, l'allenatore degli Sky Blues Pep Guardiola .

Leicester-Manchester City, la conferenza di Guardiola

Nonostante il momento più difficile della sua carriera, Guardiola non si lascia andare: "Delle volte sembra possa essere facile trovare una soluzione, ma altre volte capisci che ci vorrà del tempo. Ma non mi arrenderò. Andiamo a Leicester, un campo che è sempre stato complicato, ma i giocatori sono pronti". Sui troppi nervosismi a bordocampo: "Preferirei non vivere certe situazioni, ma è così. Quello che voglio provare a fare è essere il più calmo possibile per analizzare al meglio le situazioni e capire come migliorare". Aggiunge: "L'unica possibilità che abbiamo è continuare il recupero e prepararci bene per il Leicester”.

Racconta poi un retroscena dopo la partita con l'Everton: "Mi sono congratulato con la squadra dopo la partita con l'Everton". E aggiunge: “La partita con lo United l'abbiamo regalata, contro l'Everton ci siamo andati di nuovo vicino. Non so come spiegarlo. Succede, è la vita, è il calcio".

E chiude con un'analisi generale e una promessa: “La nostra sfida più grande è tornare, come abbiamo fatto in passato. Ma quello che sta succedendo ci fa capire quanto siano state belle le nostre passate stagioni, questa è la verità. Non ho imparato a lamentarmi, a puntare il dito contro le persone. È la vita, è il calcio, quindi ci riproveremo. Per questo vincevamo sempre, perché nella nostra testa non era mai abbastanza. Ci proveremo ancora e ancora e ancora. Non voglio deludere la mia gente, né il club, né i tifosi, continuerò. Voglio essere qui, voglio farlo e, data la situazione in cui ci troviamo, devo farlo”.