Klopp chi? Liverpool è innamorata di Slot

Nella mattinata del 22 gennaio, con un video pubblicato dallo stesso club, Jurgen Klopp annunciava l’addio al Liverpool . Quello che accadde dopo ha dell'incredibile: lacrime, disperazione, senso di smarrimento. All’improvviso gli Scousers avevano perso la propria guida, un punto di riferimento, un fratello maggiore. A fare di Klopp il più amato di tutti dopo Bill Shankly, oltre alle tante vittorie, era stata sin da subito la sua complessa figura di uomo del popolo, di rivoluzionario del pallone, in simbiosi con i tratti tipici della gente del Liverpool. Per chiunque sostituirlo sarebbe stato un compito più che arduo. Quattro mesi dopo, quando il club un po’ a sorpresa annunciò l’arrivo di Arne Slot , la prima reazione fu: "Slot chi?". Chi si aspettava un nome capace di restituire fiducia a una piazza smarrita rimase deluso. Poi, in pieno stile Klopp , fu proprio il tedesco che, prima di congedarsi dalla sua gente, armato di microfono e con lo sguardo rivolto alla Kop fece partire per la prima volta quel coro dedicato al suo successore sulle note di "Live is life" degli Opus. Sette mesi dopo quel ritornello è la hit preferita del popolo di Anfield dopo l’epica You'll Never Walk Alone.

Slot idolo dei Reds

E questo perché Arne Slot, da Bergentheim, di quel popolo è già un idolo assoluto. Carattere opposto a quello di Klopp, meno estroverso, meno condottiero, ma forse ancora più stratega, Ha avviato una rivoluzione tanto silenziosa quanto efficace. Una rivoluzione di velluto, iniziata senza annunci o proclami: il Liverpool è partito ricalcando i tratti del calcio kloppiano per poi, un concetto per volta, sviluppare un’identità propria, più complessa e variegata. E non ce ne voglia il genio di Klopp, ma il Liverpool è oggi una squadra migliore rispetto a un anno fa. Poi la storia è tutta da scrivere, e il giudizio, come sempre, sarà condizionato dai risultati. Per ora, però, sono proprio i risultati a sorridere alla nuova versione dei Reds, meno heavy metal rispetto a Klopp, ma tremendamente efficace: delle 26 gare finora giocate, il Liverpool ne ha vinte 22 e persa solo una. Salah & Co. dominano in Premier e in Europa con un approccio tattico più misurato, meno esasperato nella continua ricerca di quel recupero palla altissimo che era stato il marchio di fabbrica su cui Klopp aveva edificato le vittorie, ma che ogni tanto si era rivelato un punto debole, perché dispendioso dal punto di vista fisico, e, nelle giornate meno felici, pericoloso tatticamente.

La mossa di Luis Diaz falso nove. E Salah...

Slot, che ha sempre sottolineato come sia il suo predecessore sia Guardiola abbiano influenzato le sue idee, non ha invece mai menzionato De Zerbi, altro tecnico che ha chiaramente ispirato alcuni tratti del Liverpool attuale. In particolare nel modo in cui i Reds guadagnano campo sfruttando la pressione avversaria, attraverso il lavoro del portiere o dei difensori centrali, chiamati a tenere palla e ad aspettare il pressing alto prima di disfarsene. Il Liverpool di Slot è meno d’assalto rispetto al passato: ragiona di più, palleggia di più, e utilizza il pressing alto soprattutto per bloccare le linee di passaggio avversarie. E poi, ci sono le variazioni sul tema, ormai una costante: l’ultima, quella di utilizzare un esterno puro come Luis Diaz come falso nove. È successo la prima volta con il Leverkusen, ed è stata tripletta. Poi contro Man City e Fulham. Lo ha riproposto anche domenica con il Tottenham: ed è arrivata un’altra doppietta. Per non parlare del lavoro minuzioso fatto sui singoli. Salah, innanzitutto, il cui livello si è ulteriormente alzato, tanto da renderlo al momento il giocatore più determinante del pianeta. Da qualunque angolazione si guardi il Liverpool, l’impronta di Slot emerge dappertutto.