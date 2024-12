Guardiola ferma l'emorragia di punti: il City torna a vincere, 2-0 a Leicester

Bentancur e Kulusevski show, ma frena il Tottenham

Nonostante il gol di Rodrigo Bentancur al 12' e l'assist di Dejan Kulusevski per Johnson al terzo minuto di recupero del primo tempo, il Tottenham - che fallisce un calcio di rigore con Son al 43' - non va oltre il 2-2 interno con il Wolverhampton: per gli ospiti a segno Hwang al 7' e Larsen all'87'. Stesso risultato tra il Fulham e il Bournemouth di Dean Huijsen, in campo per 90', il Crystal Palace batte 2-1 il Southampton e il Nottingham Forest si impone 2-0 a Liverpool contro l'Everton.