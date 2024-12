Chiesa resta ai margini, ancora fuori dal progetto Liverpool. E Gasperini...

C'è poco da fare. Federico Chiesa resta fuori dalle grazie di Arne Slot. Trasferitosi a Liverpool nell'agosto scorso, l'ex attaccante della Juventus non è riuscito a lasciare il segno in questa prima metà di stagione dei Reds. Messo ai margini della rosa perché non ritenuto in grado di competere con il livello agonistico di Premier e Champions League, l'azzurro è sceso in campo in sole quattro occasioni: due in Crabao Cup, una in campionato e una in Europa. Chiesa è stato così escluso dalla trasferta di Londra contro il West Ham del 29 dicembre (ore 18.15). Un'esclusione che incoraggia i tanti rumor circa le possibili destinazioni alternative che potrebbero aprirsi già nella sessione di mercato di gennaio.