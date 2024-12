Chiesa, Liverpool e i dubbi di Slot: "Stiamo lavorando su due cose..."

In casa Liverpool a tenere banco, oltre ai risultati straordinari raggiunti da Slot, è la situazione di Federico Chiesa. L'ex Juve non è stato convocato per la sfida contro il West Ham , poi vinta dai Reds per 5-0 , e il tecnico olandese ne ha parlato al termine della gara. La prima parte di stagione è stata difficile per l'esterno perchè con l'infortunio accusato ha giocato soltanto quattro partite: due in Carabao Cup, una in Champions e una in Premier League. Troppo poco per un giocatore della sua qualit che in Premier non è ancora riuscito a dimostrare.

Slot, Chiesa e il futuro Liverpool

L'allenatore ne ha parlato in conferenza al termine della gara rispondendo così alla domanda di un giornalista sull'assenza di Chiesa dai convocati: "Federico l'ho già detto tante volte, con lui stiamo lavorando su due cose. Sulla sua forma fisica e ogni volta che possiamo cerchiamo di portarlo con la squadra. Era in panchina durante la settimana e abbiamo pensato che fosse meglio per lui fare qualche allenamento extra invece di unirsi a noi. È l'equilibrio costante che dobbiamo trovare tra farlo andare sempre più in condizione e portarlo all'interno del gruppo".

Che debba ancora trovare la miglior condizione è vero, ma i dubbi Oltremanica sono soprattutto in ottica futuro. Quanto può incidere Chiesa in Premier League e in questo Liverpool? Difficile rispondere a un quesito del genere, perché non c'è stata ancora la possibilità di vederlo all'opera con continuità. Dall'altra parte, però, è difficile togliere il posto in squadra a giocatori come Gakpo e Salah, soprattutto in questo momento. Per questo negli ultimi giorni sono anche uscite voci di mercato con l'Atalanta di Gasperini tra le possibili opzioni. Insomma, un futuro incerto a due giorni dal mercato e una situazione a Liverpool che fatica a decollare.