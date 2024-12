Il futuro del Chelsea ruota attorno al talento di Palmer

LONDRA - Si chiama Chelsea FC, ma per molti è già “Future FC”. Nessun altro club infatti, almeno fra quelli di Premier, guarda al futuro con maggior ottimismo e fiducia della squadra di Enzo Maresca . D’altronde, lo ha ammesso senza troppi giri di parole lo stesso tecnico italiano: "Nei prossimi cinque o dieci anni il Chelsea sarà una delle squadre, o la squadra, che dominerà il calcio inglese". Per ora prova a infastidire il Liverpool: stasera va in casa dell’Ipswich con l’idea di rispondere allo strapotere dei Reds. Eppure, nei due anni successivi al passaggio dalla lunga era targata Roman Abramovich al consorzio guidato da Todd Boehly e Clearlake Capital molte scelte della nuova proprietà erano apparse confusionarie, spropositatamente dispendiose, talvolta incomprensibili. A partire dal numero di giocatori acquistati, fino alle cifre spese (circa 1,3 miliardi) per costruire una squadra che, fino all’arrivo di Maresca, questa estate sembrava non avere né capo né coda, e che aveva raccolto un undicesimo e un sesto posto in Premier. Quando in estate il tecnico italiano si è presentato a Cobham si è ritrovato davanti 44 giocatori. Una follia. Per prima cosa, dunque, ha dovuto sfoltire una rosa insensatamente ampia: ha scelto due elementi per ruolo.

L'anno di Palmer

E lo ha fatto in ossequio alla regola numero uno del nuovo Chelsea: affidarsi quasi esclusivamente a giovani di prospettiva e non vincolati da accordi economicamente stratosferici. Un modello basato dunque su contratti molto lunghi, ma con stipendi più bassi rispetto a quelli a cui si è abituati in Premier, a cui però vengono aggiunti incentivi economici legati alle prestazioni. Un contesto in cui Maresca si è inserito con naturalezza, portando in dote uno stile di calcio nuovo, più moderno, fondato sul possesso e sulla costruzione paziente, senza rinunciare alle rapide transizioni verticali. E poi, affidandosi a colui che del calcio inglese è la nuova stelle indiscussa: Cole Palmer, da tutti soprannominato “Cold Palmer” per l’incredibile freddezza con cui questo ventiduenne cresciuto nel Man City fa sembrare semplici anche le cose più difficili. È lui il fuoriclasse di questo Chelsea, è lui che a suon di gol (12 in Premier) e assist (già 6) sta portando una giovane e talentuosa squadra a bruciare le tappe. Il 2024 è stato senza dubbio l’anno di Palmer: ma lui, con quell’aria un po’ insolente, quel fisico alla Peter Crouch e quella camminata singolare simile a quella di un giovane rapper, non sembra nemmeno essersene accorto.

Palmer : effetto wow garantito

Palmer è un’ondata di aria fresca che ha travolto la Premier. Lo guardi saltare gli avversari come birilli, depositare la palla in rete ed esibirsi nella sua singolare esultanza, con quel sopracciglio alzato che fa tanto Carlo Ancelotti, e all’improvviso ti ricordi perché ami così tanto il calcio. Palmer, è l’antidoto a questo football iper meccanico, reso spesso noioso dall’eccessivo tatticismo che sopprime creatività e talento. Non le sue. Perché per lui il calcio continua a essere un fenomeno adolescenziale: puro divertimento, ricerca estrema dell’“effetto wow”. A soli 22 anni è già il più grande rimpianto della carriera di Pep Guardiola, e forse anche di Gareth Southgate, che all’ultimo Europeo lo ha utilizzato col contagocce, privandosi di un talento che era già esploso in tutta la sua meravigliosa essenza. Certamente non lo sarà per Thomas Tuchel che, tra pochi giorni, inizierà a edificare proprio sul genio di Cole “il Freddo” la sua nuova Inghilterra.