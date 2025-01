La Slot machine è Salah, stagione da record. Ma il rinnovo…

LONDRA - Più il tempo scorre senza che l’offerta giusta del Liverpool arrivi all’attenzione del suo entourage, più lui continua a segnare gol, a regalare assist e a trascinare i Reds lì su, sempre più in alto. È probabile che a questo punto sia entrato in gioco anche l’orgoglio: sentirsi evidentemente sottostimato lo sta spingendo a chiedere ancora di più a sé stesso. Fatto sta che Momo Salah sta costruendo una stagione personale da record, ben avviata per diventare la migliore di sempre nella storia della Premier League. E questa non è un’opinione: è un fatto. Il fuoriclasse egiziano in campionato ha già messo a segno 17 reti e 13 assist in 18 gare. L’unico prima di lui a riuscire a entrare in 30 gol in meno di 20 partite (19) era stato Luis Suarez nella stagione 2013-14. Insomma, dai suoi piedi sono passati 30 dei 45 gol realizzati dai Reds: oltre il 66% del totale. Il record di partecipazione ai gol in un singolo campionato appartiene però ad Alan Shearer (1994-95) e Andy Cole (1993-94): 47 fra gol e assist, ma in tornei da 42 partite. Nell'era delle 38 gare il record è di 44, ed è detenuto dal duo Henry (2002-03) e Haaland (2022-23). Inoltre, Salah è in cima alla classifica all time della Premier relativa al miglior rapporto minuti-gol. La sua media è di un gol o un assist ogni 52,7 minuti: dopo di lui, fra coloro che hanno giocato più di 10 gare, vi sono il Gabriel Jesus della stagione 2016-17, con un gol o un assist ogni 59,1 minuti, e Haaland, che nella stagione 2022-23 ne mise a segno uno ogni 63,1 minuti. Ma i record dell’egiziano non finiscono qui: con la rete e l’assist realizzati domenica nella gara vinta 5-0 contro il West Ham, Salah è diventato il primo calciatore nella storia della Premier ad aver realizzato per ben 8 volte in un singolo campionato almeno un assist e un gol nella stessa partita.