Arsenal, rimonta show: tris al Brentford, Arteta ora è 2° a -6 dal Liverpool

BRENTFORD (Inghilterra) - Inizia con un successo il 2025 dell'Arsenal che passa per 3-1 sul campo del Brentford nel 19° turno di Premier League. Arteta arriva al giro di boa al secondo posto, a 6 distanze dal Liverpool capolista e in attesa di recuperare il derby contro l'Everton. Tre punti preziosi per i Gunners che lasciano le Bees a quota 24, al 12° posto in classifica, per i ragazzi di Frank è il terzo ko nelle ultime quattro.