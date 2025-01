Rodri risponde a Ronaldo: "Pallone d'Oro? Proprio lui..."

Rodri sta vivendo il momento più difficile della sua carriera. Nonostante la vittoria del Pallone d'Oro , superando Vinicius , è alle prese con il recupero dall'infortunio al crociato che lo sta costringendo a osservare i compagni da fuori, soprattutto in questo momento delicato per il City. Il centrocampista spagnolo ha parlato ad As e ha raccontato cosa sta passando in questi mesi e poi ha mandato una risposta a Ronaldo dopo le sue parole sul premio ricevuto: "Sono sorpreso".

Rodri, il Pallone d'Oro e l'infortunio

Rodri si è espresso così sul Pallone d'Oro: "Mi ha cambiato la vita assolutamente. Non ne ero consapevole quando l'ho vinto. Quando esco per strada non è più come prima. Un momento indimenticabile ed è stato importante per me e la mia famiglia". Tra la felicità del premio e la rottura del crociato: "Nella vita devi prendere le cose come ti vengono date. Questa è sempre stata la mia filosofia. Dio mi ha dato tutto questo, devo affrontare tutto e andare avanti. Non c'è da abbattersi per l'infortunio ma nemmeno essere euforici per il premio".

E proprio sull'infortunio: "Lo sto affrontando bene, soprattutto a livello mentale. Il primo mese è stato quello più complicato soprattutto perché c'è sempre la voglia di voler tornare in campo. Il mio corpo ha fatto bene a fermarsi, non per l'infortunio ma per altre cose. Sto cercando di godermi tante cose che normalmente non abbiamo nella nostra vita". Sul rientro in campo: "Sì, penso già per questa stagione. Mi conosco e recupero bene da queste situazioni".