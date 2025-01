City, quattro sorrisi per Guardiola. Juric e Tottenham flop, frena il Chelsea

Il Tottenham perde, Juric flop

Basta un sigillo di Brooks al Bournemouth per avere la meglio sull'Everton. Barkley e Bailey regalano la vittoria all'Aston Villa in casa contro il Leicester, a cui non basta la rete del momentaneo pari di Mavididi. Pokerissimo del Brentford sul campo del Southampton di Juric, che rimedia la terza sconfitta di fila. Ad esultare sono Mbeumo (doppietta), Schade, Lewis-Potter e Wissa. Successo per 2-1 per il Newcastle sul campo del Tottenham. A decidere la sfida le reti di Gordon e Isak, dopo l'iniziale vantaggio degli Spurs con Solanke. Con questa vittoria la formazione di Howe centra la quinta vittoria di fila e si porta a 35 punti in classifica mentre la squadra guidata da Postecoglou resta ferma quota 24, con appena un punto nelle ultime 4 gare.