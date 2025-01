Chiesa vuole tornare e in Italia c'è la fila: "Ha parlato chiaro col Liverpool"

Federico Chiesa sta attraversando un periodo piuttosto difficile nel Merseyside da quando è arrivato dalla Juventus in estate, avendo collezionato solo quattro presenze con il Liverpool . Il tecnico Arne Slot ha avvisato il nazionale azzurro che dovrà essere più costante dopo il successo dei Reds sul Southampton il mese scorso, che ha messo seriamente in dubbio il suo futuro ad Anfield. Secondo quanto riferito da TBR Football, Arne Slot sarebbe propenso nell'accettare il trasferimento di Chiesa e sarebbe pronto a farlo tornare in Serie A.

L'interesse della Serie A

L'ex esterno della Juventus sarebbe frustrato per il mancato utilizzo in campo: per questo il suo agente avrebbe già contattato il Liverpool con l'idea di farlo tornare in Italia. Sulle sue tracce ci sarebbero il Napoli, la Roma, l'Inter, il Milan, l'Atalanta e la Fiorentina, interessate a prenderlo con la formula del prestito. Se così fosse, i Reds vorrebbero che la maggior parte del suo stipendio fosse coperto per non lasciarlo andare via gratis. Da quando è arrivato ad Anfield, Chiesa ha dovuto sempre lottare con i dubbi sulla sua forma fisica: l'ala azzurra ha subito due gravi infortuni durante la sua carriera che lo hanno allontanato anche dalla conferma nella Juventus. Ora, questi dubbi si sono concretizzati nel momento in cui Chiesa sta faticando a ritrovare la sua migliore forma, chiuso nel Liverpool da giocatori del calibro di Salah, Luis Diaz, Jota e Gakpo.