Liverpool-United a rischio rinvio. Ecco la decisione della Premier League

Nonostante una grande tempesta di neve stia mettendo in ginocchio l'Inghilterra, Liverpool- Manchester United si giocherà. Il match, valido per la 20esima giornata di Premier League e in programma domenica alle 17:30, dopo un'attenta analisi degli addetti ai lavori ha ricevuto il via libera. A creare apprensione è la spessa coltre bianca che ha ricoperto la città inglese nelle ultime ore.

Liverpool-United è Slot contro Amorim

A sfidarsi sul campo di Anfield Road sono la capolista che cercherà di mettere ancora più distanza con le inseguitrici e i Red Devils, ormai costantemente in difficoltà. L'arrivo a stagione in corsa di Ruben Amorim, prelevato dallo Sporting Lisbona per sostituire Ten Hag, non ha dato quella scossa che in tanti si attendevano. Lo United quindi è alla ricerca del colpaccio in casa della formazione più in forma del campionato, che darebbe una grande iniezione di fiducia. Ma il Liverpool venderà cara la pelle, d'altronde ha già dimostrato di essere un osso duro anche quando è in difficoltà.