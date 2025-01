United, 2-2 a Liverpool nonostante un De Ligt disastroso. Zirkzee umiliato

Termina in parità il big match tra Liverpool e Manchester United. Ad Anfield, gli uomini di Amorim indovinano l’approccio alla gara e tengono bene il campo. Dopo un primo tempo a reti inviolate, sono infatti gli ospiti a sbloccare le marcature. I Reds fanno allora la voce grossa e ribaltano lo svantaggio, ma a 10 minuti dal termine è di nuovo parità: 2-2 il finale. Un risultato che rallenta la fuga della formazione di Slot, ora a quota 46 punti, e che fa bene al morale dei Red Devils, la cui collocazione in classifica resta però preoccupante con un 13º posto e 23 punti che tengono De Ligt e compagni - l’ex bianconero causa il rigore del 2-1 con un tocco di mano - a 7 lunghezze di distanza. D’altronde, lo stesso ex tecnico dello Sporting Lisbona - lasciato a stagione in corso per abbracciare il progetto United - ha allertato tutto l’ambiente dopo la sconfitta con il Newcastle, ritenendo come "la retrocessione sia una possibilità e dobbiamo perciò essere chiari con i nostri tifosi". Il calendario del Liverpool prevede ora il ritorno in Coppa di Lega con gli Spurs, mentre il Manchester sarà chiamato a una nuova prova di forza contro l’Arsenal in FA Cup.