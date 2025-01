Tottenham, Postecoglou a rischio: i numeri e il tallone d'Achille

Una delle grandi incompiute d’Inghilterra per eccellenza rischia di “mangiarsi” un altro allenatore, sacrificato sull’altare di una stagione nettamente al di sotto delle aspettative. La sconfitta in casa contro il Newcastle di sabato pomeriggio ha infatti ulteriormente minato la posizione di Ange Postecoglou sulla panchina del Tottenham. Il rendimento in Premier League, primo e più importante indicatore, è a dir poco sconfortante, non molto diverso da quello del Manchester United. Gli Spurs sono infatti dodicesimi, con 10 sconfitte in 20 partite e un ritardo di dodici punti dal quarto posto, di fatto difficilmente colmabile da qui al termine della stagione.

Sul banco degli imputati è inevitabilmente salito Postecoglou, che ha esaurito rapidamente la luna di miele con l’ambiente dopo aver mostrato nel primo anno un gioco marcatamente offensivo (è tutt’ora il secondo attacco della Premier dietro al Liverpool) unito a uno stile di comunicazione informale, che comunque non erano bastati per raggiungere la qualificazione in Champions. Proprio la comunicazione sembra ora il tallone d’Achille dell’australiano, criticato dai suoi stessi tifosi per un approccio eccessivamente lamentoso nelle analisi del post partita, troppo focalizzate sulla ricerca di alibi tra presunti torti arbitrali e infortuni. È però un fatto oggettivo che il Tottenham stia pagando un tributo elevato alla malasorte, con ben 10 giocatori indisponibili contro il Newcastle, tra squalificati (Bentancur) e infortunati a breve e medio termine come gli azzurri Udogie e Vicario.