Arsenal, serve un attaccante: il club pronto ad accontentare Arteta

Il 25 aprile del 2004 Bukayo Saka non aveva ancora compiuto 3 anni, Riccardo Calafiori non aveva nemmeno soffiato sulla seconda candelina, mentre Ethan Nwaneri , autore della rete del momentaneo vantaggio dell’ Arsenal contro il Brighton nella gara giocata sabato scorso, non era addirittura ancora nato. Il 25 aprile del 2004 è il giorno in cui l’Arsenal, quello che venne poi ribattezzato degli “Invincibili”, sollevò al cielo il suo ultimo titolo di Premier League . Sono trascorsi quasi 21 anni: un tempo che nel football moderno, soprattutto se sei uno dei club più importanti al mondo, rappresenta un’eternità. E se è vero quel corollario secondo cui vincere insegna a vincere, allora, soprattutto a giudicare da quanto fatto dai Gunners negli ultimi due decenni, è vero anche il contrario: perdere t’insegna, o quantomeno ti abitua, a perdere.

Il ruolo di eterna seconda

In questi 20 anni, infatti, i Gunners hanno continuato a sprecare occasioni, a sfiorare la vittoria senza mai agguantarla, a cedere sistematicamente all’ultimo curva. Insomma, in un modo o nell’altro il club del nord di Londra trova sempre il modo di auto sabotarsi, di mancare l’appuntamento con quella vittoria diventata ormai un’ossessione. Eppure, mai come in questa nuova stagione - dopo due secondi posti consecutivi, con l’ultima Premier sfuggita solo all’ultima giornata, e dopo l’ennesimo mercato importante - dalla squadra guidata da Mikel Arteta ci si attendeva quell'ultimo scatto in avanti. E, invece, nonostante l’inatteso declino del City dominatore per quasi un decennio, quel salto di qualità non c’è stato, almeno non fino a ora. I Gunners continuano a interpretare meglio la parte della migliore fra le non vincenti: quel ruolo di eterna seconda che ormai è una sorta di segno distintivo, uno status da cui i londinesi non riescono a emanciparsi.

Serve un altro attaccante

È vero, manca ancora tanto alla fine della stagione, e con 6 punti a separarli dalla capolista Liverpool (che però ha una gara in meno) tutto può ancora succedere: è anche vero, però, che le occasioni mancate cominciano a essere tante. Contro il Brighton per la quarta volta in stagione la squadra di Arteta è riuscita a pareggiare una partita dopo essere stata in vantaggio per 1-0: solo lo stesso Brighton e il Fulham hanno fatto peggio. Al Liverpool, invece, - tanto per rendere l’idea - non è mai capitato. Insomma, al netto delle recriminazioni arbitrali di Arteta, che nell’ultima occasione in particolare sono assolutamente condivisibili, (il rigore assegnato al Brighton è una vera e propria invenzione dell’arbitro Anthony Taylor), il dato sottolinea l’evidente incapacità dell’Arsenal di chiudere le partite, di concretizzare le tante occasioni create. Ed è per questo che – nonostante il tecnico basco continui a smentire – in questo mese di gennaio il club proverà a regalare ad Arteta un altro attaccante.