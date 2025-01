"Elon Musk vuole comprare una big del calcio": papà Errol svela tutto

Il padre di Elon Musk ha rivelato che il figlio miliardario avrebbe espresso interesse ad acquistare la squadra di calcio inglese del Liverpool . Il club della Premier League è di proprietà del Fenway Sports Group, che non ha indicato di voler vendere ma è pronta ad accettare l'ingresso di nuovi investitori. Errol Musk in un'intervista a Times Radio ha ammesso che il Ceo di Tesla è interessato per i sei volte vincitori della Coppa dei Campioni.

Le parole di Errol Musk

"Oh sì, ma questo non significa che se lo comprerà. Gli piacerebbe, sì, ovviamente, chiunque lo vorrebbe. Anch'io. Ma non posso commentare oltre. Aumenterebbe il prezzo", sono state le parole di Errol Musk. Nel 2023, FSG ha venduto una quota di minoranza a U.S. società di investimento Dynasty Equity. Il padre di Elon ha rivelato poi che hanno dei parenti a Liverpool e che "siamo stati abbastanza fortunati da conoscere alcuni membri dei Beatles perché sono cresciuti con noi, la mia famiglia".