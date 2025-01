Liverpool, Slot su Chiesa: "Concorrenza forte, spero ci dia una mano"

Dopo la scofitta nella semifinale d'andata di Carabao Cup contro il Tottenham, il Liverpool si prepara a tornare in campo per il terzo turno di Fa Cup contro l' Accrington Stanley . Una partita che potrebbe rappresentare un'occasione importante per Federico Chiesa per trovare qualche minuto con la magla dei Reds, dopo una partita parte di stagione in cui è finito ai margini della squadra per la sua scarsa condizione fisica. Proprio di questo ha parlato l'allenatore Arne Slot nella conferenza stampa di vigilia.

Liverpool, Slot : "Dobbiamo farci trovare pronti"

L'allenatore olandese si è espresso così sulla sfida che rappresenta affrontare una squadra di quarta divisione: "Ogni squadra che gioca contro di noi la vede come un'occasione speciale. Saranno sicuramente pronti. Probabilmente non vedono l'ora di giocare questa partita da molte settimane, tireranno fuor il meglio. L'ambiente che troveranno domani ad Anfield sarà come una finale di Champions League. La prima mezz'ora sarà la più difficile, noi dovremo farci trovare pronti".

Slot su Chiesa: "Ha tanta concorrenza nel suo ruolo..."

Slot ha poi parlato della situazione Federico Chiesa, con i pochi minuti di gioco disputati fino a questo momento: "Ogni partita rappresenta un’opportunità per ogni giocatore di guadagnare minuti in campo. Per Federico, però, la situazione è stata più complicata, non solo per le difficoltà legate alla sua condizione fisica, ma anche per la forte concorrenza con giocatori del calibro di Gakpo, Luis Diaz, Diogo Jota, Nunez e Salah. Tutti conoscono i numeri di Salah, è raro trovare una ragione per lasciarlo fuori, sia prima che durante una partita, soprattutto considerando la sua forma strepitosa. Per quanto riguarda Federico, il suo tempo limitato in campo non dipende solo dalla concorrenza, ma anche dal percorso che ha seguito per rientrare in forma. Gli altri erano già a pieno regime, mentre lui ha dovuto recuperare fisicamente. È un insieme di fattori che hanno inciso sul suo impiego finora. Tuttavia, le prossime settimane e mesi saranno cruciali e vedremo se potrà darci un contributo significativo, considerando che la seconda parte della stagione è ancora più importante della prima". Infine sulle voci di mercato legate anche alla situazione Kvara: "A gennaio, dopo la partita contro il West ham, vi avevo chiesto di non deludermi con le voci. Questo è ciò che sta accadendo ora. 99 trattative su 100 che ci sono a gennaio non sono vere, quindi cosa posso commentare? Le voci continuano, ma nessun commento da parte mia".