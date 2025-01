Slot coccola Chiesa: "Primo gol speciale, ha superato un periodo difficile"

Primo gol con la maglia del Liverpool per Federico Chiesa nel 4-0 di Fa Cup rifilato dai Reds all'Accrington , squadra di quarta divisione. Prima gioia ad Anfield per l'ex Juventus che prova così a lasciarsi alle spalle un periodo difficile e rilanciare la sua avventura in Inghilterra. Al termine del match, il tecnico Arne Slot ha parlato così dell'attaccante azzurro.

Le parole di Slot su Chiesa

"Segnare il primo gol è speciale. Ha avuto un periodo difficile nella prima metà della stagione, non ha sempre potuto allenarsi con noi a causa della sua condizione fisica. Oggi è stato un buon passo, anche se non dobbiamo farci prendere troppo dall'entusiasmo, visto che abbiamo giocato contro una squadra della League Two". Slot coccola Chiesa pur avendo messo in chiaro nei giorni passati che la concorrenza è tanta.