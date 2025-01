City, Guardiola beffato nel recupero. Pari Liverpool, James salva Maresca

Finisce 1-1 la sfida al vertice nel turno infrasettimanale di Premier League tra Nottingham e Liverpool . I padroni di casa hanno sbloccato il risultato all’8’ minuto di gioco con la rete di Wood , i Reds hanno pareggiato con Diogo Jota al 66’. Con questo pareggio la squadra di Slot è prima in classifica a quota 47 mentre il Nottingham è secondo con 41 punti. Pareggio in trasferta anche per il Manchester City , che fa 2-2 sul campo del Brentford. Succede tutto nel secondo tempo: la formazione di Guardiola va in vantaggio di due reti con la doppietta di Foden ma poi si fa rimontare dai gol di Wissa (82’) e Norgaard (92’). Il City è sesto, con il Newcastle, a quota 35 punti.

Pareggia il Chelsea, vince il West Ham

Pareggio per 2-2 pure per il Chelsea di Maresca in casa contro il Bournemouth. Prima Palmer apre le marcature per i Blues, poi l’ex Roma Kluivert su rigore e Semenyo ribaltano il risultato, infine James evita la sconfitta ai londinesi con il definitivo 2-2 al 95’. Maresca resta in quarta posizione (37 punti). Infine, vittoria casalinga per il West Ham contro il Fulham: 3-2 per la squadra di Potter.