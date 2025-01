Arsenal, rimonta show nel derby col Tottenham: Arteta a -4 dal Liverpool!

L'Arsenal si aggiudica il derby del Nord di Londra per 2-1 contro il Tottenham e vola in seconda posizione in Premier League a -4 dal Liverpool capolista. Spurs avanti con Son e rimontati in meno di cinque minuti prima dall'autorete di Solanke e poi dalla perla di Trossard. In classifica, il Tottenham resta tredicesimo a quota 24 punti, raggiunto stasera dal Crystal Palace. Il Newcastle batte in casa il Wolverhampton per 3-0 e mette a segno la sua nona vittoria consecutiva tra campionato e coppe: per i Magpies sono andati in rete Isak con una doppietta e Gordon. In classifica, la squadra di Howe è quarta a quota 38 punti alle spalle del Nottingham Forest mentre il Wolves resta terzultimo insieme all'Ipswich.