Juric spaventa lo United, poi Diallo salva Amorim: tripletta al Southampton

Il Manchester United torna a vincere. Dopo un silenzio lungo 4 giornate, gli uomini di Ruben Amorim ritrovano i 3 punti in campionato aggiudicandosi in rimonta la sfida interna contro il Southampton di Ivan Juric , valida per la 21ª giornata di Premier League. All'Old Trafford, i padroni di casa si impongono con il finale di 3-1 recante la tripla firma di Amad Diallo . Un successo sofferto che segue quello contro l'Arsenal nel 3º turno di Fa Cup e che consente ai Red Devils di risalire fino al 12º posto con 26 punti: sorpassato tra gli altri il Tottenham. Il calendario prevede ora la sfida interna di campionato contro il Brighton. A seguire, il ritorno in Europa League con i Rangers attesi a Manchester il 23 gennaio. Quanto all'ex tecnico di Roma e Torino, che porta comunque a casa un'ottima prestazione, la classifica resta ferma a 6 punti che non valgono più dell'ultimo posto con un ritardo di 10 lunghezze sulla zona salvezza: la prossima giornata c'è il Nottingham Forest.

Il racconto della partita

All'Old Traggord va in scena un primo tempo che tiene i riflettori puntati su tutte le fragilità della formazione di Amorim, con l’ultima della classe che la fa da padrona costringendo Onana a fare gli straordinari prima di lasciarsi superare al 43’ dall’autorete di Ugarte. I padroni di casa riescono a raggiungere l’area avversaria, ma senza riuscire a concludere a rete. Nella ripresa, gli uomini di Juric riprendono da dove avevano lasciato e si lanciano a caccia del raddoppio. Al 59', la più desolante delle occasioni per pareggiare i conti la spreca Anthony, che a portiere battuto accompagna il pallone oltre la linea di fondo. A risolvere una serata da incubo ci pensa allora Diallo, che dapprima firma l'1-1 all'81' su assist di Zirkzee - l'obiettivo Juve è entrato in campo nel corso del secondo tempo - e in seguito ribalta lo svantaggio al 90': 3 minuti dopo, l'attaccante ivoriano chiude i conti approfittando di un pasticcio difensivo.

Il Brighton vince in trasferta

Successo in trasferta per il Brighton, che supera l'Ipswich Town grazie alle reti di Mitoma (59') e Rutter(81'). Gli uomini di Hurzeler salgono così al 9º posto con 31 punti. La formazione di McKenna resta invece impantanata in piena zona retrocessione con 16 punti e al terzultimo posto.