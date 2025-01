Guardiola giura amore al City: "Anch'io voglio rinovare per 10 anni"

Dopo aver trovato ritrovato un po' di continuità a livello di risultati, con due vittorie e due pareggi nelle ultime partite di Premier League, il Manchester City si sta preparando ad affrontare il neopromosso Ipswich Town per continuare a risalire la classifica. In vista della sfida, in programma domenica alle 17:30, Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa per commentare il rinnovo di Erling Haaland e le strategie del club inglese in vista delle prossime stagioni .

Guardiola esalta Delap: "Sapevo fosse forte"

L'allenatore ha risposto ad una domanda sulla stagione di Liam Delap, attaccante dell'Ipsiwich Town ed ex Manchester City: "Molti giocatori che sono cresciuti da noi si stanno imponendo in Premier League. Quando era qui, abbiamo sempre pensato che fosse un attaccante con le caratteristiche perfette per questo campionato. Sta andando davvero bene e siamo felici per lui". Invece sul momento di Phil Foden: "Sta migliorando, il suo umore è importante. Nella prima parte dell'anno ero un po' preoccupato e lui era un po' più giù, a volte hai bisogno prendersi una pausa. Il suo talento farà il resto".

Guardiola promette: "Rinnovo Haaland? Farò lo stesso"

Guardiola si èspresso così sull'ufficialità del rinnovo di contrato di Erling Haaland con il Manchester City fino al 2029: "È una notizia eccezionale per il club. Quando un giocatore firma un contratto del genere, che non è mai stato fatto prima, dimostra di voler restare qui. Ha dimostrato grande fiducia perché non sai mai cosa succederà nei prossimi anni, è impossibile dirlo. Forse il tempo qui è migliore di quello della Norvegia! Ama il club, le persone intorno a lui, la Premier League e ama stare qui con la sua famiglia. Rinnovare anch’io per 10 anni? L'anno prossimo lo farò se sarò ancora qui. Mi sta rendendo un manager migliore e mi sta aiutando tanto. La fiducia del club è importante e loro l'hanno dimostrata negli ultimi due mesi. Senza di loro non potrei essere qui". Poi sul paragone con Leo Messi con cui ha lavorato al Barcellona: "Trovare un giocatore come Erling è difficile, ma nessuno è come Messi. È più come Cristiano Ronaldo, che da 14 o 15 anni segna quel numero di gol ogni stagione. È un tipo di giocatore diverso, ma in termini di gol, sono simili".