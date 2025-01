Lo United crolla in casa col Brighton, tris Everton al Tottenham: Dragusin ko

MANCHESTER (Regno Unito) - Quarta sconfitta nelle ultime sei giornate di Premier League per il Manchester United , battuto 3-1 all'Old Trafford dal Brighton & Hove Albion . Ospiti in vantaggio dopo appena cinqui giri di lancetta con Minteh poi, dopo il pareggio dei padroni di casa arrivato al 23' grazie al calcio di rigore segnato dall'ex Novara, Udinese e Sampdoria Bruno Fernandes, dilagano con Mitoma al 60' e Rutter al 73'. Con questo successo gli uomini di Hurzeler salgono al nono posto con 34 punti conquistati in 22 partite, mentre quelli di Amorim restano tredicesimi a quota 26.

Crolla il Tottenham

Non va meglio in casa Tottenham, attualmente quindicesimo in classifica a -2 dal Manchester United e con 8 punti (e una gara in più) sulla zona retrocessione. Gli Spurs, infatti, privi di Bentancur e con Dragusin sostituito all'intervallo per un infortunio, vengono sconfitti 3-2 dall'Everton: dopo le reti di Calvert-Lewiin al 13' e Ndiaye al 30', entrambi su assist di Gueye, e l'autogol di Gray al settimo minuto di recupero del primo tempo, sono l'altro ex Juventus Dejan Kulusevski al 77' e Richarlison al 92' a rendere meno amaro il passivo. Chiude il quadro il successo, con il medesimo punteggio, del Nottingham Forest secondo in classifica in coabitazione con l'Arsenal contro il Southampton fanalino di coda.