"Siamo il peggior Manchester della storia": United a picco, Amorim brutale

Il Manchester United ha vissuto l'ennesimo pomeriggio da incubo ad Old Trafford, con la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Brighton . Un risultato che ha fatto sprofondare i Red Devils al 13esimo posto in classifica in Premier League con appena 26 punti dopo ventidue giornate. Numeri che certificano la crisi che la squadra sta attraversando anche dopo l'esonero di Erik Ten Hag. L'allenatore portoghese ha analizzato proprio il pessimo momento di forma ai microfoni di Sky Sports nel post partita.

Amorim: "Perdare così tanto in casa non è accettabile"

L'ex Sporting Lisbona si è espresso sull'ennesimo risultato negativo: "Stiamo perdendo tante partite in casa, non è accettabile. Abbiamo bisogno di lavorare per sistemare le cose. Cerchiamo di avere il possesso, di controllare la palla, ma i giocatori sono ansiosi, non giocano la palla tra le linee e la toccano troppe volte. Non è accettabile il modo in cui abbiamo subito i gol. Riusciamo a giocare un buon calcio solo per brevi lassi di tempo, poi ci innervosiamo e subiamo gol. Questa partita mi ha ricordato quelle contro il Bournemouth o il Nottingham Forest, non va bene".

Amorin: "Siamo il peggior Manchester United della storia"

Amorim ha quindi commentato l'errore di Onana sul gol del definitivo 3-1: "Penso che abbiate sentito lo stadio, ma non possiamo concludere la partita in quel modo. Eravamo tutti fuori posizione, dobbiamo uscire dal campo in un modo diverso. Non importa il risultato, dobbiamo essere una squadra diversa sotto tutti gli aspetti". Infine sugli ultimi risultati e la classifica attuale in Premier League: "Siamo forse la squadra peggiore nella storia del Manchester United, dobbiamo riconoscerlo. Non cambierò il modo in cui vedo il gioco, sono molto chiaro su questo. I giocatori ed i tifosi soffriranno, mi dispiace. Ho un modo di fare le cose e so che porterà risultati, ma dobbiamo soffrire in questi momenti. Penso che sia molto chiaro per tutti cosa faremo".