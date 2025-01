Tris Chelsea, ritorno e controsorpasso di Maresca a Guardiola: Wolves ko

- Ilditorna a sorridere in Premier League. Dopo 5 partite (3 pareggi e 2 sconfitte) i Blues ritrovano il successo battendoilnell'ultimo match della 22ª giornata.apre le marcature al 24' ma i Wolves riescono a pareggiare prima dell'intervallo conche all'ultimo minuto di recupero sfrutta il brutto errore di. Nella ripresa però i padroni di casa in 6 minuti si prendono il match: gol al 60' dilesto a piombare su un pallone vagante in area e al 66' gol di testa del ko disu assist di. Blues che con questo successo riprendono il 4° posto (40 punti) a +2 sule attendono gli sviluppi del mercato:, obiettivo del Milan, è entrato solo all'88' mentre l'obiettivo della Juventus Renato Veiga non è stato neanche convocato