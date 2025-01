De Ligt: "Juve, perché non potevo sbagliare. Ma allo United più pressione"

" Ogni club in cui sono stato ha avuto una pressione davvero alta ma, allo United, è la più alta di tutte ". È il pensiero, confidato durante un'intervista concessa alla BBC, dal difensore olandese dei Red Devils Matthijs de Ligt . Il calciatore, arrivato in Inghilterra lo scorso agosto dal Bayern Monaco in cambio di 45 milioni di euro, ha mosso i primi passi con l'Ajax e ha vestito la maglia della Juventus per tre stagioni , dal 2019 al 2022, disputando 117 incontri ufficiali tra tutte le competizioni, segnando 8 gol, mettendo a referto 3 assist e, più in generale, conquistando uno Scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Le parole di De Ligt

"Lo United è ancora il club più grande d'Inghilterra e sappiamo che il modo in cui abbiamo giocato quest'anno non è all'altezza. La pressione diventa sempre più grande e la senti sempre di più: è molto più negativa che positiva. La senti come giocatore. L'unica cosa di cui sono felice è che non ho fatto il salto dall'Ajax direttamente qui, perché forse sarebbe stato troppo. Ho avuto un po' di esperienza in Italia. Durante i primi tre mesi, la pressione era enorme perché ero stato acquistato per 75 milioni di sterline e non potevo permettermi di sbagliare. Quindi, ho imparato dai fallimenti e dalle delusioni a gestire le critiche: questo mi aiuta molto nella situazione in cui ci troviamo quest'anno", ha concluso De Ligt.

