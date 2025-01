Poker Liverpool: Slot in fuga. Calafiori decisivo, Tonali batte Juric

Il Liverpool non sbaglia e centra il 2º successo consecutivo nella sfida interna contro l’Ipswich Town, valida per la 23ª giornata di Premier League. Ad Anfield, la formazione di Slot va a segno con Szoboszlai (11'), Salah (35') e Gakpo (44', 66'): a segno per gli ospiti, Greaves (90'). La classifica riporta ora 53 punti con un distacco di 6 lunghezze dall'Arsenal, uscito anch’esso vincitore dalla trasferta contro il Wolverhampton. I Reds devono inoltre recuperare il derby con l’Everton. Salah e compagni torneranno in campo mercoledì 29 per l’ultima giornata di Champions League contro il Psg Eindhoven.