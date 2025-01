Guardiola ritrova il sorriso, il City rimonta Maresca ed è quarto 

Torna a vincere il Manchester CIty, che si aggiudica la sfida interna contro il Chelsea di Maresca valida per la 23ª giornata di Premier League. All'Etihad Stadium, gli uomini di Guardiola passano in svantaggio dopo 3 minuti di gioco: a segno Madueke . Poi, Gvardiol pareggia i conti 42' e nella ripresa Haaland e Foden completano la rimonta: 3-1 il finale. Un risultato che restituisce il sorriso dopo l'amara rimonta subita in Champions contro il Psg, che ha complicato di molto la corsa alla qualificazione. La classifica di campionato riporta ora 41 punti che valgono il 4º posto a 6 lunghezze dall'Arsenal 2º: i Gunners sono usciti vincitori dalla trasferta contro il Wolverhampton . I Blues restano invece fermi con 40 punti, rientrando in 6ª posizione a una lunghezza dal Newcastle.

I prossimi impegni di Guardiola e Maresca

Il calendario di Guardiola prevede ora la sfida di Champions League contro il Bruges valida per l'ultima giornata della fase a girone unico. I Citizens sono chiamati a ritrovare i 3 punti per rientrare in zona playoff e non rischiare dunque una clamorosa qualificazione: a seguire il ritorno in Premier sul campo dell'Arsenal. L'agenda di Maresca ha invece in prorgramma la sfida interna di campionato contro il West Ham che precede il match di Fa Cup con il Brighton.