Lisandro Martinez lancia lo United, Fulham ko. Il Tottenham cade in casa

Il Manchester United batte in trasferma il Fulham grazie alla firma di Lisandro Martinez, in gol al minuto 78. I Red Devils salgono così a quota 29, a due punti dal Brentford. Pari per 1-1 tra Aston Villa e West Ham: padroni di casa avanti con Jacob Ramsey nel primo tempo, pareggio degli ospiti nella ripresa con l'italo-brasiliano Emerson Palmieri. Con questo pari i Villans si portano a 37 punti in classifica, mentre gli Hammers salgono a quota 27.