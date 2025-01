Slot carica Chiesa: “Pronto anche per la Premier, ma ha un problema…”

Slot su Chiesa e il futuro di Salah

"Chiesa è pronto per avere più minuti. Se è in grado di giocare 90 minuti in Champions League, allora può farlo anche in Premier League. Il suo più grande ostacolo è che è in concorrenza con Luis Diaz, Gakpo, Nunez, Salah e Jota. E tutti loro stanno facendo molto bene. Faccio comunque enormi complimenti a lui per quanto duramente ha lavorato", ha spiegato Slot. L'allenatore del Liverpool si è soffermato anche sul futuro di Salah, a scadenza di contratto e fortemente cercato in Arabia Saudita: "Sarebbe sorprendente se non volessero uno come Salah. Ha fatto talmente tanto bene per talmente tanti anni. E lo ha fatto senza i miei consigli fino ad oggi, quindi sarà in grado di decidere il meglio per la sua carriera. Comunque ripeto, non sono sorpreso del fatto che qualcuno lo voglia, spero che prenda la decisione migliore per la sua carriera e magari anche per noi".