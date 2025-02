Salah show: Liverpool ok. Beto trascina l'Everton, il Brighton ne prende 7

BOURNEMOUTH (Regno Unito) - Il Liverpool prosegue la propria marcia in Premier League, dove si conferma in testa alla classifica con nove punti di vantaggio sull'Arsenal secondo, e contro il Bournemouth di Dean Huijsen - ammonito per una trattenuta al 57' - trova la diciassettesima vittoria stagione in 23 partite di campionato. Al Vitality Stadium ai Reds - orfani di Federico Chiesa, non convocato - basta la doppietta di 'Momo' Salah, alla mezz'ora su calcio di rigore e al 75' su assist di Jones. Ai padroni di casa il Var annulla il gol del potenziale pareggio siglato da Brooks al 38'.