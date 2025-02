Crisi United, anche il Crystal Palace vince a Manchester. Ok il Tottenham

Seconda sconfitta in tre partite per il Manchester United, che cade 2-0 in casa con il Crystal Palace nel match valido per la 24esima giornata di Premier League e sprofonda al 13° posto in classifica. Decisiva la doppietta nella ripresa di Mateta, a segno al 19' e al 44'. Per i Red Devils si tratta della settima sconfitta casalinga in campionato (la quarta nelle ultime 5 giocate a Manchester).