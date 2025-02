Lesione al crociato per l'ex Juve: intervento e stagione finita

LONDRA (Inghilterra) - Prosegue la drammatica stagione del Tottenham tornano al successo domenica, dopo 4 ko consecutivi, per stare fuori dalla zona retrocessione (14° posto a 27 punti) ma le brutte notizie non finiscono per Postecoglou: tagione finita per Radu Dragusin. Il difensore del Tottenham e della Romania, infatti, ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante il match di Europa League contro l'Elfsborg. L'ex Juve, Sampdoria, Salernitana e Genoa, sarà sottoposto a intervento chirurgico, per lui la stagione può considerarsi conclusa.



