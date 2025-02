Guardiola modesto: “Mai stati i più forti!”. E perde un big per due mesi

La rimontaa subita nel finale dal Real Madrid è la perfetta sintesi della stagione del Manchester City , che ha perso tutte le sue sicurezze e va in frantumi alla prima scheggia. Lo sa bene Guardiola , che si è sempre esposto senza peli sulla lingua: "Non sono abbastanza bravo nel risolvere il problema, non capisco cosa non vada" - ha detto più volte. Ora Pep ha un estremo bisogno di fare punti in Premier League per non rischiare la qualificazione alla prossima Champions League, in attesa anche della sentenza sui tanti capi di accusa legati alle violazioni del fair play finanziario.

Guardiola e i problemi del City

Il Manchesyer City è pronto a scendere in campo contro il Newcastle, che ha gli stessi punti in classifica e con una clamorsa vittoria all'Etihad potrebbe concretizzare il sorpasso. Guardiola in conferenza stampa ha messo tutti sull'attenti e ha fatto chiarezza sul valore delle squadre in Premier League: "Il Liverpool e l'Arsenal sono sempre stati più forti di noi, ma prima abbiamo avuto sempre fiducia con la palla tra i piedi e ora soffriamo quando l'abbiamo. Non posso cambiare, non è qualcosa che succede con tre giorni di allenamento. Ho chiesto a Gundogan: "Sei stato un anno a Barcellona e sei tornato, è cambiato qualcosa in Premier?". E lui mi ha risposto: "Sì. parecchio". Diverso in un solo anno? Incredibile. Questa è la verità, le squadre sono migliorate perché gli standard li imponiamo noi" - ha spiegato Pep. Poi l'allenatore del Manchester City a fatto chiarezza sull'infortunio di Akanji, rimediato contro il Real Madrid:"Starà fuori 8-10 settimane. C'è stata una mancanza di giocatori in quella posizione e il suo corpo ha detto basta".