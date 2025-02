Tonali dopo Ancelotti: Guardiola, incubo Italia per decidere presente e futuro

Una stagione difficile, la più complicata della carriera del Pep Guardiola allenatore, che in pochi giorni potrebbe trasformarsi in un disastro sportivo. Buona parte del futuro prossimo del Manchester City si deciderà nelle prossime due gare, (il resto lo deciderà, invece, la sentenza della Commissione indipendente chiamata a giudicare sulle presunte violazioni del fair play finanziario interno alla Premier contestate al club), quelle che i campioni d’Inghilterra giocheranno oggi pomeriggio contro il Newcastle e poi mercoledì sera in casa del Real Madrid . È inutile girarci intorno: per non mandare all’aria l’intera stagione al City servirà vincerle entrambe. In caso contrario sarà fallimento: inatteso e brutale, come sempre in questi casi, e quasi certamente determinante nelle decisioni del tecnico catalano - artefice principale della costruzione di una squadra che ha dominato il calcio mondiale dell’ultimo decennio - che alla fine della stagione quasi certamente saluterebbe, nonostante un rinnovo firmato a novembre, sembrato solo un tentativo estremo di raddrizzare un'annata maledetta attraverso un segnale di continuità.

Rimonta complicata

Non sarà facile, anzi, sarà estremamente complicato, perché il City al momento è una squadra confusa, fragile, priva di certezze tattiche, fisicamente in difficoltà e quasi rassegnata a veder scappar via una stagione iniziata con ben altre ambizioni. Martedì sera contro il Real Madrid se n’è avuta solo l’ennesima conferma: prima un moto d’orgoglio, quasi istintivo in una gara tanto importante, innescato fra l’altro da colui che ha sposato a vita il progetto City, avendo firmato poche settimane fa un contratto per altre nove stagioni e mezza. La doppietta di Erling Haaland, però, non è bastata a evitare un crollo che è apparso il ritratto perfetto della stagione dei Citizens: «Ci siamo ripresi e andiamo avanti», ha detto il catalano commentando la disfatta di Champions contro la squadra di Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida di questo pomeriggio contro il Newcastle. «Le ore successive e il giorno dopo sono difficili, ma poi le cose migliorano».

E deve essere per forza così, perché se in Champions la sfida di ritorno contro il Real sarà da dentro o fuori, in Premier non è che le cose vadano molto meglio.

Oggi pomeriggio contro un Newcastle dell’altro italiano Sandro Tonali, per non perdere ulteriore terreno dal quarto posto il City ha come unica strada percorribile la vittoria. I campioni d’Inghilterra sono quinti dietro il Chelsea, a pari punti proprio coi Magpies che, in caso di vittoria, supererebbero in classifica Haaland e compagni: «Sono sempre stati una squadra difficile da affrontare da quando Eddie Howe ha preso il comando. Hanno una buona forma e un ritmo incredibile. Sono lì su per merito», ha ammesso Guardiola parlando degli avversari. Sui problemi che invece all’improvviso hanno assalito la sua squadra in questa stagione, nemmeno lui è in grado di fornire una spiegazione convincente: «Non è un problema unico, se fosse così sarebbe facile risolverlo. Siamo sempre stati a nostro agio con la palla fra i piedi e ora non lo siamo più. Quindi bisognerebbe fare affidamento sulla prestanza fisica, ma la nostra fisicità non è come quella delle altre squadre».