Marmoush show: tripletta e poker del City. Arsenal ok

Il Manchester City torna alla vittoria e lo fa in casa contro il Newcastle per 4-0 grazie alla tripletta del nuovo acquisto Marmoush : la rete del definitivo poker l'ha messa a segno McAtee . I Citizens salgono così a quota 44 punti, mantenendo saldo il quarto posto in classifica. Successo per 2-0 dell' Arsenal sul campo del Leicester : a decidere la sfida una doppietta di Merino , andato a segno all'81° e all'87°. Con questa vittoria, i Gunners consolidano il secondo posto in classifica portandosi a 53 punti, a -4 dalla capolista Liverpool che domani ospiterà il Wolverhampton. Il Leicester resta bloccato al terzultimo posto con 17 punti.

Haaland ko: apprensione per la Champions

Erling Haaland è stato sostituito dopo essersi fatto male al ginocchio nel finale della gara vinta per 4-0 sul Newcastle in Premier League. Haaland si è seduto tenendosi il ginocchio destro, ma è riuscito a lasciare il campo senza assistenza all'87° minuto e si è seduto in panchina. Non è sembrato aver ricevuto cure mediche immediate e non sembrava avere alcun effetto quando ha stretto la mano ai giocatori in campo dopo la partita. Tuttavia, l'infortunio ha sollevato preoccupazioni sulla disponibilità dell'attaccante norvegese per la partita di Champions League del City contro il Real Madrid mercoledì. Il City è indietro per 3-2 dall'andata del turno di playoff valido per l'accesso agli ottavi di finale.

Tris del Bournemouth, Brentford ok

Nella 25esima giornata della Premier League, torna alla vittoria il Bournemouth in trasferta sul campo del Southampton di Juric per 3-1. Vince anche il Fulham in casa per 2-1 contro il Nottingham Forest mentre termina in parità la sfida tra Aston Villa e Ipswich. Al Brentford basta la firma di Schade per avere la meglio sul West Ham.