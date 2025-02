Arsenal ko, derby al West Ham. Poker Tottenham, a segno anche Kulusevski

L'Arsenal perde il derby in casa contro il West Ham per 1-0 e resta a -8 dal Liverpool: a decidere l'incontro è una rete di Bowen, Gunners in dieci uomini dal 73° per il rosso a Lewis-Skelly. Pareggio in rimonta per 2-2 per il Manchester United sul campo dell'Everton. Padroni di casa avanti di due reti nel primo tempo con Beto e Doucourè, poi nella ripresa la rimonta dei Red Devils grazie ai guizzi di Bruno Fernandes (72°) e Ugarte (80°). Nel finale la gara poteva cambiare nuovamente in favore dell'Everton, ma il direttore di gara dopo aver fischiato un rigore, a seguito di un consulto al Var, lo ha revocato. Everton a quota 31 punti in classifica, Manchester United una lunghezza dietro.