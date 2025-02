Il City di Guardiola abdica: 2-0 Liverpool a Manchester, la Premier è in tasca

Il Liverpool vince anche all'Etihad. Gli uomini di Slot superano il Manchester City nell'incontro valido per la 26ª giornata di Premier League, imponendosi con il finale di 2-0. Un risultato firmato Salah (13') e Szoboszlai (37') e che vale il consolidamento del comando della classifica, che riporta ora 64 punti e un vantaggio di 11 lunghezze sull'Arsenal, a sua volta uscito sconfitto dalla sfida interna con il West Ham. Ko numero 8 in campionato per Guardiola, che vede la sua formazione ben disporsi in campo senza tuttavia riuscire a monetizzare alcun punto. I Citizens, già reduci dall'eliminazione in Champions League, restano dunque fermi al 4º posto con 44 punti. La prossima giornata, i Reds ospiteranno il Newcastle di Tonali, mentre Haaland e compagni scenderanno sul campo del Tottenham di Kulusevski. Per il Liverpool c'è poi il primo appuntamento degli ottavi di Champions contro il Psg al Parco dei Principi.