Slot perde sette anni di vita: clamorosa gaffe su Ronaldo in conferenza

LIVERPOOL (Inghilterra) - Dal 2003 al 2009 e un secondo viaggio dal 2021 al 2022 per un totale di 346 presenze, 145 gol e 10 trofei alzati (tre Premier, una FA Cup, due Coppe di Lega, due Community Shield oltre a una Champions League e a un Mondiale per Club) ma l'avventura di Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United non è mai avvenuta per Arne Slot. Infatti l'allenatore del Liverpool capolista in Premier si è scordato che CR7 abbia giocato in Inghilterra. È successo nella conferenza stampa alla viglia della sfida tra Reds e Newcastle valida per la 27ª giornata di campionato quando all'allenatore olandese è stato chiesto un paragone tra la sua stella, Mo Salah (30 gol e 21 assist in 38 presenze in questa stagione), e le leggende Leo Messi ed il portoghese oggi in Arabia Saudita all'Al-Nassr.