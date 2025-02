Chelsea show, poker al Southampton di Juric e City scavalcato

Il Chelsea torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive e lo fa in casa contro il Southampton di Juric che è fanalino di coda. I Blues la chiudono già nel primo tempo grazie alle firme di Nkunku, Pedro Neto e Colwill: nella ripresa Cucurella firma il poker dei londinesi. In classifica la squadra di Maresca sale così al quarto posto a quota 46 punti, scavalcando il Manchester City. Vince anche il Brighton che supera tra le mura amiche il Bournemouth per 2-1 grazie alle reti di Joao Pedro e Wellbeck: l'unico gol degli ospiti è stato messo a segno dall'ex giallorosso Kluivert. In classifica, la squadra di Hurzeler aggancia proprio quella di Irazola.